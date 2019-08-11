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«Верный друг»: кадры безупречной работы собак по задержанию «преступника»

Наталья Вальханская
04:20 11.08.2019
Жюри конкурса оценило работу служебной собаки и вожатого по задержанию нарушителя на этапе «Защитная служба». 
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Судейское жюри кинологического конкурса «Верный друг» оценило участников, которые накануне продемонстрировали задержание вооруженного нарушителя, его досмотр и отражение внезапного нападении на вожатого.

В результате по сумме полученных баллов в командном зачете лидирует команда России. Вторую строчку в турнирной таблице заняли кинологи из Белоруссии. Третьими стали военнослужащие из Республики Казахстан.

Команда ДОСААФ, выступающая вне конкурса, показала высокий результат на третьем этапе соревнования. 

«Я уже 31 год занимаюсь собаками. Уровень участников конкурса растет год от года. Самое главное в воспитании собаки сделать так, чтобы она поняла, что человеку от нее нужно. Обучение собаки послушанию - долгий и трудоемкий процесс», - рассказал тренер по работе со служебными собаками Андрей Цветков.

Цветков в ходе конкурса выступает в роли нарушителя и оценивает на себе рабочие качества собаки. В связи с высокой травмоопастностью все элементы «преступником» выполняются в специальном защитном костюме.

В четвертом международном кинологическом конкурсе «Верный друг» принимают участие сборные кинологов из России, Алжира, Узбекистан, Казахстана и Белоруссии, а также команды ДОСААФ России и женской сборной военных кинологов РФ.

В составе семи команд из пяти стран свое мастерство демонстрируют порядка 30 кинологических расчетов.

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