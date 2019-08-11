«Страж порядка»: лучшие моменты «Гонки героев» в исполнении военной полиции

Команда военных полицейских из России в упорной борьбе победила коллег из Ирана и Армении в «Гонке героев» - финальном этапе состязаний АрМИ-2019 «Страж порядка», став таким образом победителем соревнований. Второе место завоевала команда Ирана, третье место у Армении.

«На финальном этапе военнослужащие пробежали полосу препятствий длиной 12 км, преодолев более 50 препятствий различной сложности, большинство из которых сконструировано так, что пройти их можно только в составе команды», - рассказали в Минобороны.

Конкурс «Страж порядка» прошел в четыре этапа: прохождение огневого рубежа, преодоление препятствий, гонка патрульных нарядов и командная «Гонка героев».

В конкурсе приняли участие команды из России, Ирана и Армении.