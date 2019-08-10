Сенсация: Китай уступил Казахстану и Азербайджану в «Танковом биатлоне»

Сенсацией закончился первый полуфинал «Танкового биатлона» - китайцы, явные фавориты этой гонки, уступили и Казахстану, и Азербайджану.

У танкистов из Поднебесной сразу не заладилась стрельба, и даже успешные действия последнего, третьего экипажа не помогли исправить ситуацию. Итог эстафеты для Китая - 13 непораженных мишеней и время больше двух часов. Сербам также не повезло - замена танка и частые промахи отбросили команду на четвертую позицию.

Сборная России будет выступать в понедельник, а завтра нас ждет второй полуфинал, в нем за победу поборются команды второго дивизиона - Мьянма, Уганда, Вьетнам и Таджикистан.

Соревнование «Танковый биатлон» проходит на подмосковном полигоне Алабино с 3 по 17 августа, в нем участвуют 25 стран. Танковые экипажи состязаются в дисциплинах, которые схожи с обычным биатлоном. Все военные в своих подразделениях участвуют в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий и демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке.