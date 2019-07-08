Опубликованы кадры нанесения «Гвоздиками» огневых ударов по замаскированным объектам

В Хабаровском крае артиллеристы отработали нанесение огневых ударов по замаскированным командным пунктам, узлам связи и бронетехнике условного противника. Боевые стрельбы расчеты вели из самоходных артиллерийских установок «Гвоздика». Эти маневры стали началом подготовки к тактическим учениям, которые состоятся во второй половине года.

Самоходные гаубицы «Гвоздика», которые работают в составе разведывательного ударного контура, по сути, представляют собой мобильный самостоятельный механизм, в котором средства наземной и воздушной разведки тесно взаимодействуют с артиллерией, авиацией и мотострелками.

В радиусе ста километров в режиме реального времени боевые действия ведутся в едином информационном пространстве. Как только беспилотники передают координаты вражеских позиций, расчеты артустановок наносят удар.

Обучение каждого в отдельности и подразделений в целом теперь не строится исключительно по уставу. Курс боевой подготовки все больше адаптируют под опыт ведения боевых действий в современных войнах и локальных конфликтах, а командирам всех степеней на практике дают возможность принимать самостоятельные решения.

Эффект от нововведений должен проявиться уже в ближайшее время - в ходе масштабных учений, которые пройдут этой осенью.