Масштабные танковые учения прошли под Челябинском: видео

В Челябинской области на полигоне Чебаркуль завершились семидневные танковые учения.

Два танковых полка Центрального военного округа соревновались между собой. При этом боевая техника и разведывательные подразделения работали сообща, участвуя в общих заданиях.

«Звезда» публикует кадры заключительного этапа учений, в котором приняли участие вертолеты, танки, реактивные самолеты, а также cамоходная реактивная система залпового огня БМ-21 «Град».

На завершающем этапе учения военнослужащие выполнили боевые стрельбы из танков Т-72Б3, вооружения боевых машин БТР-82А, а также артиллерийского вооружения.

В ходе учений основное внимание было уделено совершенствованию взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими и другими подразделениями при ведении наступления и маневренной обороны в условиях лесистой местности.

Всего в учениях приняли участие более 1500 военнослужащих.