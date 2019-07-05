По люк в воде: танкисты Балтфлота отработали подводное движение

В Калининградской области танкисты Балтфлота рассказали, как готовятся к подводному вождению - одному из из самых сложных упражнений боевой подготовки. «Звезда» публикует кадры вождения на специальном вододроме.

На них видно, как танкисты оборудовали боевые машины специальными воздуховодами, а механики-водители выполнили движение, не допуская остановок и резких переходов.

«В ходе выполнения нормативов экипажи танков оборудовали боевые машины специальными воздуховодами, а механики-водители преодолевали водную преграду шириной более 50 метров и глубиной до пяти метров, ориентируясь только по приборам, не допуская остановок и резких поворотов», - сообщили на Балтфлоте.

При этом, непосредственно во время маневра танкисты были облачены в специальные противогазы, предназначенные для эвакуации экипажа в случае остановки танка или его затопления.

Однако все возможные ситуации были отработаны сначала на суше: танкисты освоили специальный курс легководолазной подготовки, а также действия при отказе техники и другие нештатные ситуации.

«Кроме этого военнослужащие освоили порядок действий при покидании затопленной боевой машины и особую сигнальную систему, позволяющую подавать команды в условиях плохой видимости, ограниченного пространства и отсутствия воздушной среды», - сказано в сообщении.

В общей сложности, в мероприятии боевой подготовки было задействовано свыше 100 военнослужащих и более 20 танков.

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