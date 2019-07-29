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Стальное противостояние: как прошла жеребьевка «Танкового биатлона» перед «АрМИ-2019»

Алексей Савелов
23:35 29.07.2019
Российская команда на Т-72Б3 красного цвета выступит во вторых заездах вместе со сборными Ирана, Армении и Кыргызстана.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК «Звезда»

В фанзоне парка «Патриот», расположенного в подмосковной Кубинке, прошла жеребьевка одного из самых зрелищных конкурсов «Армейских игр» – «Танкового биатлона».

В ходе нее согласно рейтингу 2018 года сборные были разделены на два дивизиона, в каждом из которых команды будут параллельно соревноваться.

В результате было определено, что российская команда на Т-72Б3 красного цвета выступит во вторых заездах вместе со сборными Ирана (которая выступит на зеленом танке), Армении (на желтом танке) и Кыргызстана (на синем танке). 

Каждый вид будет представлен в фанзоне парка «Патриот». Все результаты игр будут в режиме реального времени транслироваться для болельщиков на огромном экране в фанзоне парка «Патриот».

Конкурс «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2019 пройдет с 3 по 17 августа на подмосковном полигоне Алабино. Всего в нем примут участие 75 команд из 25 стран мира. В этом году впервые в конкурсе примут участие женские танковые экипажи. 

Всего же в Армейских международных игр в этом году предусмотрено 32 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке с участием представителей армий 37 стран.

Состязания «АрМИ-2019» пройдут одновременно на 21 полигоне десяти стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана и России, а также в акваториях Каспийского, Балтийского морей и Персидского залива.

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