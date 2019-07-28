Кадры десантирования БТР из больших десантных кораблей «Азов» и «Цезарь Куников»
Город-герой Севастополь стал одним из центров празднования Дня Военно-морского флота.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Севастополе во время празднования Дня ВМФ в бухту вошли большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников», экипажи которых продемонстрировали высадку боевой техники и личного состава подразделений морской пехоты на побережье.
Бронетранспортеры БТР-82 морской пехоты прошли мимо трибун и памятника затопленным кораблям.
Морские пехотинцы на катерах «БЛ-680» высадились на причал и продемонстрировали элементы рукопашного боя.