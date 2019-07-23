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Праздничная литургия перед иконой «Спас Нерукотворный» прошла в Сочи

Наталья Вальханская
04:00 23.07.2019
За неделю в Сочи Главной иконе Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный» поклонились более тысячи человек.
Праздничная литургия перед иконой «Спас Нерукотворный» прошла в Сочи
© Фото: Минобороны РФ

В рамках принесения Главной иконы Главного храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный» на территории Южного военного округа за прошедшую неделю в Сочи святыне поклонились более тысячи человек, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

«В числе прихожан военнослужащие различных воинских частей гарнизона и члены их семей, глава и другие представители администрации, жители и гости города-курорта», - рассказали в пресс-службе ЮВО.

Особым мероприятием стало совершение праздничной литургии епископом Сочинским и Туапсинским Германом в день памяти преподобного Сергия Радонежского.

«Святой образ будет находиться в Храме Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Сочи до 26 июля. Молебное пение перед иконой совершается ежедневно», - добавил Астафьев.

Далее «Спас Нерукотворный» передадут в Храм Иоанна Воина, расположенный во Владикавказе, где он пробудет с 27 июля по 5 августа.

Ритуал принесения иконы на территории ЮВО уже проведен в десяти городах: Севастополе, Симферополе, Керчи, Феодосии, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Буденновске, Ставрополе и Краснодаре. В середине августа состоится передача иконы в Центральный военный округ. 

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