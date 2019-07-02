Электронный залп: комплексы «Бал» и «Бастион» отработали нанесение ударов по целям в Черном море

Противокорабельные ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» Черноморского флота выполнили электронные пуски ракет по морским целям. Мероприятия проводятся в позиционных районах Крымского полуострова и Кавказского побережья.

Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов совершили марш в позиционные районы для выполнения тренировок в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

Экипажи стартовых батарей отработали способы размещения боевой техники в условиях горного ландшафта, выполнили задачи по выходу, развертыванию и смене своего расположения после применения оружия.

Главной целью тренировки была отработка навыков военнослужащих по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний, подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов.

В северо-западной части Черного моря в эти дни проводятся военно-морские учения Sea Breeze - 2019. В маневрах задействованы корабли и авиационная техника стран НАТО и их партнеров в регионе.