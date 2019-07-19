Индия намерена отправить своих военных на обучение в Россию

Индия рассматривает возможность отправки своих летчиков на переподготовку в Россию. Об этом сообщил начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа.

По его словам, индийской стороне необходимо больше возможностей для обучения своих ВВС. Эти возможности есть в РФ.

«Меня, например, у вас приятно удивили тренажеры самолетов, особенно Ил-76. Было бы хорошей идеей направить в Россию наших специалистов не только для ознакомления, но и обучения на тренажерах, а также на российских системах вооружения», - отметил военачальник.

Однако, по его словам, сложность в претворении в жизнь такой программы заключается в том, что обучение на данных тренажерах ведется исключительно на русском языке.

«Поэтому мы должны обучить русскому языку наших офицеров перед

отправкой к вам на курсы», - сообщил Дханоа.

Напомним, что ранее начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа прибыл с рабочим визитом в Россию.