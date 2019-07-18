Командующий ЗВО и начальник Генштаба Белоруссии обсудили план проведения учений «Щит Союза»
Маневры военнослужащих двух стран пройдут на полигоне Мулино в Нижегородской области в сентябре.
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Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев вместе с начальником Генштаба Республики Беларусь Олегом Белоконевым обсудили план проведения учений «Щит Союза».
Сообщается, что маневры пройдут на полигоне Мулино в Нижегородской области в сентябре и станут завершающим этапом двухгодичного цикла совместной подготовки вооруженных сил двух стран.
Российские и белорусские офицеры провели совместную рекогносцировку на полигоне, а военачальники Журавлев и Белоконев осмотрели местность, обсудили замысел учений, районы размещения войск и организацию управления.