Командующий ЗВО и начальник Генштаба Белоруссии обсудили план проведения учений «Щит Союза»

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев вместе с начальником Генштаба Республики Беларусь Олегом Белоконевым обсудили план проведения учений «Щит Союза».

Сообщается, что маневры пройдут на полигоне Мулино в Нижегородской области в сентябре и станут завершающим этапом двухгодичного цикла совместной подготовки вооруженных сил двух стран.

Российские и белорусские офицеры провели совместную рекогносцировку на полигоне, а военачальники Журавлев и Белоконев осмотрели местность, обсудили замысел учений, районы размещения войск и организацию управления.