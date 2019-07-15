«Град» в горах Таджикистана: кадры маневров военнослужащих 201-й российской базы

В Таджикистане завершилось учение военнослужащих 201-й российской военной базы и военных армии республики на горных полигонах Ляур и Самбули. Минобороны РФ опубликовало кадры зрелищных маневров.

Так, на кадрах представлены залпы реактивных систем залпового огня «Град», кадры движения более десятка БТР и танков по пустынной местности, а также кадры эвакуации раненого с поля «боя» с помощью санитарного вертолета Ми-8.

Отмечается, что всего в маневрах приняло участие более тысячи человек.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.