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Погружение в реальность: тренажеры, имитирующие «Ярс» и «Тополь», показали в Петербурге

Павел Кутаренко
12:55 13.07.2019
Новейшие обучающие комплексы способны с невероятной точностью воспроизводить в условиях боя действия ракетных комплексов «Ярс» и «Тополь».
© Видео: ТРК "Звезда"

Разработчики из Санкт-Петербурга впервые продемонстрировали симулятор кабины ракетных комплексов «Ярс» и «Тополь-М». Именно на таких уникальных тренажерах теперь проходят обязательную подготовку механики-водители Ракетных войск стратегического назначения.

Перед тем, как сесть за руль настоящей машины массой в 120 тонн и длиной 22 метра, надо не одну сотню километров накатать на симуляторе. Разработанные в Петербурге тренажеры для экипажей «Ярсов» и «Тополей» отличаются от всех прочих потрясающей достоверностью. Они позволяют выставлять индивидуальные оценки каждому механику-водителю.

Инструктор может задать не только любые погодные или дорожные условия, но и неисправность техники. Среди обязательных заданий - проехать по «змейке» или заехать в ангар гараж задним ходом. На такой огромной машине сделать это с первого раза не реально.

Тренажер, предназначенный для подготовки расчета боевой противодиверсионной машины, гораздо просторнее. Учебно-тренировочная система рассчитана на четверых человек: механика-водителя, командира машины, оператора и стрелка.

Каждый член экипажа может отрабатывать свои задачи. При желании бойцы даже могут вести виртуальный бой с атакующими колонну диверсантами.

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