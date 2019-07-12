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В Московском суворовском училище завершились вступительные испытания

Вадим Иванов
08:46 12.07.2019
Все кандидаты сдали экзамены и прошли психологическое и медицинское обследование.
© Видео: ТРК "Звезда"

В Московском суворовском военном училище Минобороны РФ завершились конкурсные вступительные испытания. Более 400 школьников младших классов сдали экзамены по русскому и математике и показали физическую подготовку.

Кроме того, все кандидаты прошли психологическое и медицинское обследование. Тех, кто справился с испытаниями и стал суворовцем, впереди ждут 7 лет учебы.

Программа обучения в суворовском военном училище, помимо обычной школьной, включает дополнительные военные дисциплины, в том числе строевую и огневую подготовку.

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