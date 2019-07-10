«Искандеры-М» отработали уничтожение «противника» под Оренбургом: видео

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» Центрального военного округа отработали уничтожение условного противника на дальности до 500 км в Оренбургской области. В учениях приняли участие более 500 человек и порядка 100 единиц военной и спецтехники.

Военнослужащие выполнили условные одиночные и групповые пуски по условному противнику. Были отработаны удары по группировке войск, наземным целям и объектам инфраструктуры, имитирующим пусковые установки ракетного комплекса.

Кроме того, военные отработали развертывание ракетных комплексов, совершили марши, инженерно оборудовали стартовые позиции.

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» могут поражать ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, дальнобойную артиллерию, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи противника на дальностях до 500 км.