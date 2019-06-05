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Гвардейский крейсер «Москва» вышел из Севастополя

Лина Давыдова
18:24 05.06.2019
С 2016 года гвардейский крейсер «Москва» находился на главной базе Черноморского флота.
Гвардейский крейсер «Москва» вышел из Севастополя
© Фото: Минобороны России

Гвардейский крейсер «Москва» под командованием капитана 1-го ранга Олега Князева вышел в морские полигоны боевой подготовки Черноморского флота. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Экипаж выполнит комплексную проверку материальной части всех боевых частей с проведением ходовых испытаний главной энергетической установки корабля на переходе морем. Затем крейсер вернется в пункт базирования в Севастополь и уже там продолжит проведение следующего этапа плановых ремонтных работ общекорабельных систем и механизмов.

С 2015 года ГРКР «Москва» возглавлял оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море. Там гвардейский крейсер выполнял поддержку с моря авиабазы ВКС РФ в Сирии. Он прикрывал атаки российских летчиков, патрулируя побережье Латакии и Тартуса. За выполнение этого задания крейсер был награжден орденом Нахимова.

С 2016 года гвардейский крейсер «Москва» находился на главной базе Черноморского флота.

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