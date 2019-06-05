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В подмосковном «Патриоте» лучшие кадеты преодолевают огненно-штурмовую полосу

Лина Давыдова
14:32 05.06.2019
Конкурс «Кадетский натиск» проходит в подмосковной Кубинке в рамках Кадетских игр.
© Видео: ТРК "Звезда"

В подмосковной Кубинке соревнуются лучшие кадеты страны. Конкурс «Кадетский натиск» проходит в парке «Патриот» в рамках Кадетских игр.

Юноши преодолевают огненно-штурмовую полосу. Препятствия у кадетов такие же, как и у подразделений спецназа - змейки, заборы, бревенчатые настилы и рвы. Чтобы обстановка еще больше походила на боевую, на каждом из участков расставлены автоматчики. Как только очередная команда подбегает к рубежу, они стреляют в воздух, создавая особый шумовой эффект.

В подмосковном «Патриоте» проходят соревнования и среди авиамоделистов. Умение создавать точные копии самолетов и вертолетов - еще одна дисциплина Кадетских игр.

Впервые Кадетские игры среди воспитанников военных училищ в парке культуры и отдыха вооруженных сил «Патриот» прошли в 2018 году.

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