Под Пензой прошли стрелковые соревнования в память о Михаиле Калашникове

В Пензенской области состоялись соревнования со стрелковым оружием, посвященные 100-летию легендарного конструктора Михаила Калашникова.

Всеармейский конкурс «Мастер-оружейник-2019» прошел на специальном полигоне в Пензенской области.

Лучших из лучших выбирали из представителей всех военных округов, ВДВ, Северного флота, Росгвардии, а также Пензенского артиллерийского инженерного института.

Командам предстояло за короткое время поразить мишени, выполнить разборку и сборку автомата Калашникова АК-73, пулемета Калашникова ПКМ, пистолета ПМ и гранатомета РПГ-7.

За звание настоящего мастера пришлось попотеть и на километровом марше, в ходе которого участники стреляли по различным мишеням.

По итогам состязаний на первое место вышли их хозяева – представители Пензенского инженерного института. Второе место досталось бойцам ВДВ, а замкнули тройку призеров представители Росгвардии.

Кроме стрельб и состязаний по скоростной разборке орудия, военнослужащие также развернули выставку стрелкового оружия Михаила Калашникова, а также информационный стенд с подробностями биографии знаменитого оружейника.