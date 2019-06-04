Максимальная точность: эскадрильи Су-34 отработали «уничтожение» наземных целей бомбами и ракетами под Челябинском

Две эскадрильи Су-34 авиабазы Шагол в Челябинске начали отработку новых задач по уничтожению наземных целей бомбами и неуправляемыми ракетами. Подготовка машин на земле проходит за считаные минуты.

После этого новейшие многофункциональные истребители-бомбардировщики взмывают в небо с полными боекомплектами.

Задача летчиков: освоить новые машины в максимально короткие сроки. Тренировки проходят с использованием элементов сложного и высшего пилотажа.

Также экипажам предстоит отработать дозаправку в воздухе. До конца года на авиабазу Шагол прибудут еще несколько Су-34, которые завершат формирование второй эскадрильи этих новых боевых самолетов.

Су-34 создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.

Интересно, что кабина самолета имеет размеры, достаточные для того, чтобы пилоты могли во время дальнего перелета встать в полный рост и размяться, кресла оснащены системой электромассажа.