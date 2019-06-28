Замминистра обороны РФ оценил темпы поставок Су-35С в ВКС РФ

Поставка истребителей поколения 4++ Су-35С в Воздушно-космические силы РФ идет с опережением графика. Об этом рассказал журналистам «Звезды» заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко после возвращения из поездки на авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре.

«Основная цель той поездки - понять готовность предприятия к серийному производству Су-57. Мы это подтвердили, поняли, что никаких проблем не будет. Что касается Су-35С, безусловно, контракты будут выполняться. С самолетом проблем нет, это серийные поставки, все идет в графике и даже с опережением», - отметил он.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры тренировки российских летчиков в небе над Сирией. Су-35С поднялись с авиабазы Хмеймим для поддержания летных навыков.