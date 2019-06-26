Форсировали водную преграду: в Сербии завершена третья стадия учений «Славянское братство-2019»

Неподалеку от города Панчево на севере Сербии завершилась третья часть совместных военных учений России, Белоруссии и Сербии «Славянское братство-2019».

Согласно задаче, военнослужащие сначала заблокировали базу условного противника, после чего освободили «заложников». Все действия разворачивались в районе полигона Орешац. На втором этапе солдаты на специальных лодках форсировали реку Дунай, после чего основные силы на пароме речной флотилии и четырех гусеничных плавающих транспортерах ПТС-4 преодолели водную преграду, высадились на незнакомое побережье в районе полигона Пескови и также уничтожили лагерь условного противника.

«В соответствии с замыслом учений и на основании принятого командиром сводного батальона решения противник был заблокирован, после чего атакой с ходу было завершено его уничтожение. Несмотря на то, что были проблемы из-за языкового барьера в личном составе, подразделения действовали совместно, показали четкие, слаженные и уверенные действия в ходе выполнения учебной боевой задачи. Причем все это происходило на двух полигонах. Результатом мы довольны», - рассказал руководитель российского контингента генерал-майор Алексей Наумец.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские и сербские десантники в рамках тренировки активной фазы учения «Славянское братство-2019» захватили аэродром, удерживаемый «незаконными вооруженными формированиями», и обеспечили десантирование основных сил и военной техники.

В плановом совместном российско-сербско-белорусском тактическом учении «Славянское братство-2019» принимают участие более 600 военнослужащих трех стран. Учения проходят с 14 по 27 июня.