Су-35С впервые покажут широкой публике на форуме «Армия-2019» в Приморье

Во Владивостоке на военном аэродроме Центральная Угловая впервые для гостей Международного военно-технического форума «Армия-2019» будет представлен сверхманевренный истребитель Су-35С поколения 4++, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

«В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» в пригороде Владивостока на военном аэродроме будет открыта для свободного посещения выставка современной авиационной техники и средств ПВО», - заявили в ВВО.

На данной площадке зрители смогут увидеть боевые машины армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и морской авиации Тихоокеанского флота.

В частности, вниманию гостей будет представлен многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-30М2, впервые - истребитель Су-35С, высотный истребитель МиГ-31БМ, противолодочный самолет Ил-38, вертолеты Ка-52, Ка-29, Ми-8АМТШ, радиолокационные станции, системы ПВО «С-400», комплексы «Панцирь-С» и многое другое.

Выставка на аэродроме будет работать с 28 по 30 июня с 11.00 до 15.00.

Су-35С российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, с двигателями управляемым вектором тяги. «Поколение 4++» является условным и лишь указывает, что по совокупности характеристики истребителя вплотную приближены к характеристикам истребителя пятого поколения.