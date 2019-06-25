«Славянское братство»: учения десанта РФ, Сербии и Белоруссии вступили в активную фазу

Учения десантников из России, Сербии и Белоруссии «Славянское братство», которые проходят на аэродроме «Ковин» в Сербии, перешли в активную фазу.

Военнослужащие производят отработку миротворческих и антитеррористических действий в составе тактической группы. В рамках учений подразделения спецназа захватили аэродром, удерживаемый условными террористами, и обеспечили десантирование основных сил и военной техники.

«Первый этап активной фазы подразумевает захват аэродрома для обеспечения переброски основных подразделений», - сообщил руководитель российского контингента генерал-майор Алексей Наумец.

Военнослужащие из России и Сербии десантировалось на управляемых парашютах «Арбалет-2» из самолетов Ил-76МД и, скрытно приблизившись к позициям условных террористов, уничтожили подразделения охранения и освободили удерживаемых заложников.

Вслед за российским десантниками с вертолетов Ми-8 высадились сербские и белорусские спецназовцы. Затем военные трех стран совместно осуществили захват воздушной гавани. Туда были оперативно переброшены основные силы - три боевые машины БМД-2, более 75 российских и 50 сербских десантников на парашютах Д-10 и порядка 50 белорусских военных на парашютах Д-6.