Россия планирует поставлять на экспорт самолеты Су-32 и Су-57

Россия планирует продавать за рубеж истребитель-бомбардировщик Су-32, а также истребитель пятого поколения Су-57. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Мы планируем выводить на экспортный рынок самолетов Су-32 и Су-57», - заявил Михеев на выставке «Армия-2019».



Су-32 - экспортный ударный вариант фронтового бомбардировщика Су-34.

Этим самолетом будет оснащаться береговая авиация. Основные применения - противокорабельные, противолодочные и другие ударные операции в зоне усиленной ПВО.