Шойгу проверил ход строительства Главного храма ВС РФ

Министр обороны России проверил ход строительства Главного храма Вооруженных Сил РФ. Сергею Шойгу показали элементы художественного убранства нижнего храма и представили макет собора - его точную копию в мельчайших подробностях.

Возведение корпуса будет завершено к августу текущего года, строительные работы сейчас идут круглосуточно. Осенью на площадках рядом с храмом соберут купола, которые уже отлиты, и один за другим поднимут наверх.

Параллельно сразу в нескольких мастерских расписывают иконы, изготавливают скульптуры, эскизы фресок и мозаики. Все это украсит стены храма.

Главный храм Вооруженных Сил в подмосковном парке «Патриот» будет открыт уже меньше чем через год - 9 мая. Он станет центром воинской славы и памяти о павших воинах.