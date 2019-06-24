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Шойгу проверил ход строительства Главного храма ВС РФ

Татьяна Ляшко
13:06 24.06.2019
Возведение корпуса будет завершено к августу текущего года, строительные работы сейчас идут круглосуточно.
Шойгу проверил ход строительства Главного храма ВС РФ

Министр обороны России проверил ход строительства Главного храма Вооруженных Сил РФ. Сергею Шойгу показали элементы художественного убранства нижнего храма и представили макет собора - его точную копию в мельчайших подробностях.

Возведение корпуса будет завершено к августу текущего года, строительные работы сейчас идут круглосуточно. Осенью на площадках рядом с храмом соберут купола, которые уже отлиты, и один за другим поднимут наверх.

Параллельно сразу в нескольких мастерских расписывают иконы, изготавливают скульптуры, эскизы фресок и мозаики. Все это украсит стены храма.

Главный храм Вооруженных Сил в подмосковном парке «Патриот» будет открыт уже меньше чем через год - 9 мая. Он станет центром воинской славы и памяти о павших воинах.

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