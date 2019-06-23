Главком ВМФ сообщил о кругосветной экспедиции к берегам Арктики

Работа по освоению Арктики и обеспечению стратегических интересов России в этом регионе будет продолжена. Об этом на торжественной церемонии посвящения в офицеры выпускников Военно-морской академии им. Кузнецова заявил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

По его словам, работа по освоению Арктики касается всех составляющих ВМФ: надводной, подводной, авиационной и береговой. Многим выпускникам военно-морских вузов предстоит выполнять свои обязанности на кораблях и подлодках Северного и Тихоокеанского флотов в Арктической зоне.

Николай Евменов также сообщил о кругосветной экспедиции к берегам шестого континента океанографических судов «Адмирал Владимирский» и «Маршал Геловани», которая состоится в канун 200-летия открытия русскими моряками Антарктиды.

Накануне в Кронштадте на Якорной площади состоялись выпуск и торжественная церемония посвящения в офицеры выпускников Военно-морской академии им. Кузнецова. Главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов поздравил офицеров, вручил им кортики, погоны и дипломы, а также дал напутствие. Главнокомандущий Военно-морским флотом отметил, что диплом не означает окончание учебного процесса и добавил, что теперь вчерашним курсантам предстоит во всем быть первыми.