Черноморский кортеж: Ту-160 совершил пролет над Черным морем в сопровождении Су-27

В Южном военном округе летчики морской авиации Черноморского флота сопроводили стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь» в небе нам Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Звено истребителей Су-27СМ морской авиации Черноморского флота было поднято с одного из оперативных аэродромов Краснодарского края для сопровождения стратегических ракетоносцев. Уже в воздухе пилоты получили координаты самолетов дальней авиации», - говорится в сообщении.

После начала сопровождения «стратега» наземные службы зафиксировали приближение самолетов «противника», намеревающихся атаковать бомбардировщик. Их координаты получили самолеты сопровождения, после чего выполнили перехват условного противника.

Учения с 4-й армией ВВС и ПВО ЮВО под руководством главного командования ВКС России завершились накануне. Всего к учению привлечено более 100 самолетов и вертолетов авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Ранее Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями.