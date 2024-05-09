Военнослужащие и кадеты приняли участие в Параде Победы в Хабаровске

На Дальнем Востоке продолжаются праздничные мероприятия в честь Дня Победы. В Хабаровске начался главный военный парад.

В торжественном мероприятии приняли участие как военнослужащие Восточного военного округа и представители силовых ведомств, так и юные защитники - кадеты и юнармейцы. Всего 2 600 человек. После их торжественного марша по улице пройдет боевая техника.

Также Парад Победы уже стартовал в Петропавловске-Камчатском. На этом торжественные мероприятия в городе не закончатся - там весь день будут работать различные тематические площадки, а на центральной площади пройдет выставка военной техники.