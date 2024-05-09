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Военнослужащие и кадеты приняли участие в Параде Победы в Хабаровске

По главной площади города прошли бойцы ВВО, кадеты и юнармейцы, а также представители силовых ведомств.
Мария Герман Анастасия Бобылева 2024-05-09 03:58:15
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

На Дальнем Востоке продолжаются праздничные мероприятия в честь Дня Победы. В Хабаровске начался главный военный парад.

В торжественном мероприятии приняли участие как военнослужащие Восточного военного округа и представители силовых ведомств, так и юные защитники - кадеты и юнармейцы. Всего 2 600 человек. После их торжественного марша по улице пройдет боевая техника.

Также Парад Победы уже стартовал в Петропавловске-Камчатском. На этом торжественные мероприятия в городе не закончатся - там весь день будут работать различные тематические площадки, а на центральной площади пройдет выставка военной техники.

#армия #9 мая #Парад Победы #день победы #ВВО #хабаровск
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