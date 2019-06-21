Татьяна Шевцова посетила выпускной воспитанниц Пансиона Минобороны

На Соборной площади Московского кремля состоялась торжественная церемония девятого объединенного выпуска воспитанниц Пансиона Минобороны России, учащихся Московского суворовского военного училища, и Московского военно-музыкального училища имени Халилова. Позади экзамены и зачеты. Впереди - поступление в вузы. Аттестаты о среднем общем образовании получили 213 выпускников. Средний показатель воспитанниц по результатам ЕГЭ традиционно выше аналогичного показателя по стране. 12 девушек получили по разным предметам по 100 баллов. В будущем это позволит им поступить в лучшие российские вузы. Пожелать выпускникам удачи прибыла заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

«Конечно, для нас сегодня очень трогательное событие. Считается, что выпускной – это своеобразный выход во взрослую жизнь. Мы желаем нашим девчонкам удачи, успеха и знаем, что они у нас самые умные, самые целеустремленные. Они всегда будут достигать поставленных целей. Мы их этому всегда учили», - уверена она.

Выпускники попрощались со знаменами своих учебных заведений. Традиционно суворовцы и воспитанницы Пансиона станцевали вальс, а после кадеты подкинули в воздух на счастье монеты, а девушки - лепестки роз. Именно эти цветы украшают герб Пансиона воспитанниц Минобороны.