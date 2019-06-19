На «Армии-2019» в Приморье покажут около ста образцов новой техники

Около 100 образцов вооружения и военной техники будет представлено в рамках форума «Армия-2019», который пройдет в период с 28 по 30 июня на пяти площадках в столице Приморья - Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

«Основной площадкой форума станет 33-й причал Тихоокеанского флота на Корабельной набережной. Планируется, что там будут представлены боевые корабли и вспомогательные суда Тихоокеанского флота, экспозиция боевой техники береговых войск ВМФ, снаряжение сухопутных войск, тылового обеспечения, поисково-спасательной службы», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что впервые для гостей форума будут представлен современный береговой ракетный комплекс «Бастион», корвет «Громкий» и армейский снегоход А-1.

Также на площадке представят бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки и танк Т-72Б3, зенитно-ракетный комплекс «Оса», специальную технику, современное стрелковое вооружение.

Авиационный кластер форума будет представлен на аэродроме Центральная Угловая: здесь разместятся для показа истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ, вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-27 и Ка-29, а также современные зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь - С».

Кроме того, в филиале парка «Патриот» на острове Русский на «Ворошиловской батарее» предполагается развернуть экспозицию образцов вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода.

«Там в соответствие с программой форума будут выставлены 28 образцов техники», - сказано в сообщении.

Научно-деловая программа форума получит практическую реализацию еще на двух площадках - в Дальневосточном федеральном университете и в Доме офицеров флота. Там пройдут научные конференции и круглые столы.

Форум «Армия-2019» пройдет в нескольких городах России. Главной площадкой мероприятия станет подмосковная Кубинка.