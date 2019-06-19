Пит-стоп для танка: кадры замены катка на бронетехнике на «Рембате»

Военнослужащие на армейском этапе конкурса «Рембат» показали целый ряд своих навыков, которые чрезвычайно необходимы бывают на «поле боя». Все они включены в программу военно-технической эстафеты конкурса.

Так, например, военнослужащие эвакуировали неисправный «Урал» на площадку ремонта и выполнили там норматив по замене его колеса.

Кроме того, экипажи БРЭМ-1 с помощью тросов эвакуировали также танк, для которого произвели замену одного из катков.

«Специалисты, выступающие на БРЭМ-1, транспортировали с помощью тросов определенный танк, который им указывал по радиосвязи капитан команды, исходя из тактического задания, полученного им на старте, а также произвели замену поврежденного второго опорного катка», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В настоящее время, по итогам трех этапов конкурса лидирует команда Омского автобронетанкового института. В случае победы военнослужащие примут участие в международном этапе, который пройдет на этом же полигоне с 3 по 17 августа.

«Рембат» - состязание между мастерскими обслуживания техники и вооружения в индивидуальной гонке, огневой подготовке, военно-спортивной эстафете, смешанной эстафете.