Марш-бросок со стрельбой: чемпионат среди разведчиков прошел под Псковом

В ЗВО сегодня стартовал чемпионат по тактической стрельбе среди подразделений спецназа, сообщили в пресс-службе округа.

«Более 50 военнослужащих разведывательных подразделений Западного военного округа в составе 15 команд приступили сегодня к борьбе за титул чемпиона ЗВО по тактической стрельбе в Псковской области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что разведчики в рамках соревнований проведут целый ряд упражнений, среди них - марш-бросок с последующей стрельбой, отрыв от преследования «противником» с боем, а также выход в район эвакуации, попутно выполняя ряд упражнений стрельб.

Соревнования на базе стрелкового комплекса соединения специального назначения в Псковской области продлятся до 21 июня.

Ранее самарский спецназ ликвидировал диверсионную группу «террористов» на учениях.