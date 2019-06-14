ВКС РФ за неделю выполнили десять вылетов на перехват разведчиков
Всего за прошедшую неделю 29 иностранных летательных аппаратов вели разведку у границ РФ.
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За неделю 29 летательных аппаратов вели разведку вблизи границ Российской Федерации, сообщили в российском Министерстве обороны.
Как следует из инфографики, всего за данный период военнослужащие ВКС РФ из состава дежурных по ПВО сил выполнили десять вылетов на перехват и сопровождение иностранных разведчиков.
В военном ведомстве подчеркнули, что благодаря профессиональным действиям российских ВКС нарушений воздушного пространства России допущено не было.