ВКС РФ за неделю выполнили десять вылетов на перехват разведчиков

За неделю 29 летательных аппаратов вели разведку вблизи границ Российской Федерации, сообщили в российском Министерстве обороны.

Как следует из инфографики, всего за данный период военнослужащие ВКС РФ из состава дежурных по ПВО сил выполнили десять вылетов на перехват и сопровождение иностранных разведчиков.

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В военном ведомстве подчеркнули, что благодаря профессиональным действиям российских ВКС нарушений воздушного пространства России допущено не было.