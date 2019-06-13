ВКС РФ уничтожили боевиков, атаковавших турецкий наблюдательный пост в Сирии

Ночью с 12 на 13 июня террористы обстреляли из артиллерийских орудий наблюдательный пост вооруженных сил Турции, расположенный в районе высоты Джебель-Завия в провинции Идлиб, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

«По обращению турецкой стороны самолетами ВКС России было нанесено четыре бомбовых удара по предоставленным координатам», - заявил Купчишин.

В результате в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста.

«Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», - подчеркнули в Центре.

C 00:00 12 июня в Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации при посредничестве России и Турции был установлен «режим тишины».

Однако действующие в Идлибской зоне деэскалации радикальные формирования, союзные запрещенной в России террористической группировке «Джабхат ан-Нусра», отказались от прекращения огня и продолжали вести массированные артиллерийские обстрелы.

Так, в течение суток боевиками совершены обстрелы населенных пунктов Шмайса, Касталь-Эль-Бордж, Нахшебба, Айн-Эль-Кантара и Мамухия провинции Латакия, Хамамият (дважды), Суран, Хайялин, Шейх-Хадит, Кара-Джурн провинции Хама, северной окраины города Алеппо (дважды).

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.