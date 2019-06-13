Самый большой в России: как выглядит новый танковый вододром

Накануне, 12 июня, в Омске открылся самый большой в России искусственный танковый вододром. Танкисты сразу же испытали его на прочность.

Уникальность этого вододрома, помимо его размеров, заключается в том, что ширина позволяет выполнять упражнения как под водой, так и на воде. А также отрабатывать эвакуацию при затоплении танка.

Вододром расположен в Омском автобронетанковом инженерном институте - это первый в России искусственный водоем, длина которого составляет 120 метров, ширина - 70 метров, глубина - 5 метров.

Военнослужащие смогут отрабатывать на нем форсирование водных преград, проводить тренировки по экстренной эвакуации экипажа и затоплению боевых машин.