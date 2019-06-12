Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России

Первая партия новейших «Удав» поступила на вооружение российской армии. В настоящий момент в войсках идет опытная эксплуатация оружия. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков.

Уточняется, что «Удав» - девятимиллиметровый самозарядный пистолет отечественного производства. Комплекс уже прошел госиспытания и рекомендован к принятию на вооружение.

Помимо версии для армии, будет выпущена и гражданская версия пистолета, ориентированная на профессиональных спортсменов-стрелков.

Кроме того, специально для «Удава» также разработали два новых патрона - дозвуковой и повышенной пробиваемости.