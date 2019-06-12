Рекорд по буксированию гусеничной машиной сразу семи танков установили в Омске

В омском автобронетанковом инженерном институте установили новый рекорд по одновременному буксированию одной гусеничной машиной сразу семи танков Т-80. Их общий вес превысил 300 тонн. За тем, как устанавливали новый рекорд, наблюдал замминистра обороны страны, генерал армии Дмитрий Булгаков.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщили, что семь танков были последовательно зацеплены друг за друга парой гибких тросов. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина смогла переместить всю колонну, таким образом был установлен новый рекорд ВС РФ по одновременному буксированию одной гусеничной машиной 315 тонн.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина предназначена для эвакуации поврежденной или неисправной бронетанковой техники, а также осуществления ремонта в полевых условиях. БРЭМ весит 46 тонн и может разогнаться до 70 километров в час. Машина оснащена тяговой лебедкой с гидравлическим приводом и краном, чья грузоподъемность составляет 18 тонн.