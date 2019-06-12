В Омском автобронетанковом институте открыли памятник танкисту

В День России, 12 июня, на территории Омского автобронетанкового инженерного института установили памятник танкисту. Монумент открыли в честь 80-летия создания учебного учреждения.

Замминистра обороны России Дмитрий Булгаков заложил в памятник капсулу. В ней содержится земля с Прохоровского поля, где 12 июля 1943 года произошла крупнейшая танковая битва Второй мировой войны, а также земля из города Осиповичи, где 80 лет назад было сформировано Осиповическое пехотное училище. В будущем учебное заведение преобразуют в Омский автобронетанковый инженерный институт.

В этот же день состоялся торжественный выпуск офицеров, закончивших обучение. На плацу собрались представители командования, преподаватели, курсанты, а также родные и друзья выпускников.

«Сегодня для всех, кто стоит сейчас в выпускном мундире - незабываемый день. Никакое другое событие в службе не может сравниться с торжественным выпуском из родного института», - отметил Булгаков.

В этом году из стен учебного заведения выпустились 324 офицера и 57 прапорщиков, в том числе 73 курсанта из 13 стран ближнего и дальнего зарубежья. Четверо выпускников окончили учебу с золотой медалью.