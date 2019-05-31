Герасимов обсудил с турецким коллегой ситуацию в сирийском Идлибе
Телефонный разговор генералов состоялся в пятницу по инициативе турецкой стороны.
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Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов обсудил с коллегой из Турции генералом армии Яшаром Гюлером меры по прекращению огня в Идлибе, сообщили в Минобороны России.
«Телефонный разговор генералов состоялся в пятницу по инициативе турецкой стороны», - отметили в ведомстве.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по обеспечению стабильности в регионе.