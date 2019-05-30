Иностранным атташе показали учение с боевой стрельбой танковой роты в Казани
Более 50 иностранных военных атташе из Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Испании, Канады, Ливана, Мексики, Норвегии, Польши, Словакии, Турции, Франции, Хорватии, Швеции, Эстонии и др., ознакомились с системой подготовки офицеров танковых подразделений Минобороны России.
«В ходе визита в Казанское высшее командное Краснознаменное танковое училище, военнослужащим иностранных государств показали объекты учебно-материальной базы вуза и особенности организации учебного процесса курсантов. Ключевыми объектами посещения стали: огневой городок, лабораторный комплекс, комплексы легко-водолазной подготовки и мультимедийных тренажеров, позволяющие организовать широкий спектр подготовки будущих офицеров на территории вуза», - рассказали в Минобороны.
Кроме того предприятия оборонно-промышленного комплекса представили статическую экспозицию вооружения и военной техники, производимых в Республике Татарстан.
Также на полигоне училища было продемонстрировано тактическое учение с боевой стрельбой танковой роты при поддержке армейской авиации и артиллерийских подразделений.