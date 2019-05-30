Спасение людей с потерпевшего крушение судна: яркие кадры учений «Баренц-2019»

Поисково-спасательный отряд Северного флота завершил свое участие в учениях «Баренц-2019» и вернулся на главную базу в Североморске.

Учебные мероприятия были разделены на два этапа. Силы поисково-спасательного обеспечения отработали совместные действия при поиске и спасании терпящих бедствие на море людей и способы предотвращения загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного промышленного освоения Арктики.

Так, в ходе учений поисково-спасательный отряд «спас» 28 членов экипажа, тонущих после бедствия корабля.

«С аэродрома Североморск-1 в воздух были поднят самолет Ил-38 армии ВВС и ПВО СФ, вылетевший в район "бедствия" для обнаружения людей на поверхности моря. Так же в район аварии были направлены спасательное буксирное судно "Алтай" Северного флота и многофункциональное аварийно-спасательное судно "Мурман"», - рассказали в пресс-службе Северного флота.

С самолета был сброшен аварийно-спасательный комплект. Кроме того, летчики уточнили координаты предполагаемого места бедствия. После чего туда направились суда Северного флота и поисково-спасательные силы Северной Норвегии.

«Главной особенностью проведения первого этапа учений стала отработка действий экипажами спасательных судов и летательных аппаратов по внезапно поступающим вводным от руководителя учения и подъем с поверхности воды 28-ти манекенов, имитировавших потерпевших бедствие моряков», - уточнили в Северном флоте.

Кроме того, Россия и Норвегия совместно провели работы по ликвидации последствий вероятной экологической аварии после разлива нефти на морской акватории.

Учение «Баренц-2019» проводилось накануне 286-летия со дня образования Северного флота, и его общее руководство осуществлялось российской стороной.