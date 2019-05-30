Командиров назначили ответственными за психологическое состояние военных

Владимир Путин подписал документ, согласно которому командиры взводов становятся ответственными за морально-политическое и психологическое состояние человека. Полный текст опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, принятие закона внесло уточнение в формулировку действующего законодательства об обязанностях ответственности командиров как в военное, так и в мирное время. Поправка внесена в закон о «О статусе военнослужащих».

Теперь командиры отвечают за боевую готовность войск, успешное выполнение задач, уровень подготовки, воспитание, дисциплину, безопасность военной службы, состояние военной техники, медицинское обслуживание, а также морально-политическое и психологическое состояние подчиненных.