«Мечтал поступить в летное»: тренер рассказал о героически погибшем юнармейце

Погибший юнармеец, который ценой своей жизни спас двух тонущих детей, мечтал стать военным летчиком.

Об этом журналистам рассказал тренер клуба боевых единоборств «Медведь», в котором занимался 13-летний герой.

В конце месяца парень должен был принять участие в показательных выступлениях, а за день до трагедии тренер разговаривал с ним в последний раз.

Утром следующего дня юноша спас двух тонущих в затопленном карьере детей. Трагедия произошла в районе поселка Бажово Челябинской области. Сам юнармеец добраться до берега уже не смог.

Те, кто знал веселого и отзывчивого парня, до сих пор не могут поверить в случившееся.

«Он был способным парнем. Он постоянно занимался и выступал в соревнованиях, во всех клубных мероприятиях старался принять участие. В последнее время мы часто говорили о будущем и он признавался в том, что хочет поступить в летное военное училище. Это был общительный парень. Он находил контакт быстро и легко и, конечно, всегда готов был прийти на помощь, как и произошло в итоге. Он все-таки вытащил двоих детей из воды, правда ценой своей жизни», - рассказал тренер молодого человека, заместитель директора клуба ВСТК «Медведь» Егор Севостьянов.

По факту гибели подростка Следственным комитетом Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка.

Сейчас водолазы обследуют дно карьера и пытаются найти тело юного героя. На берегу организован оперативный штаб поискового отряда.