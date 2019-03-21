Гром небесный: кадры боевых стрельб комплексов «Панцирь-С1» на полигоне Балтфлота

Боевые стрельбы зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-С1» провели зенитные расчеты Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов на полигоне Балтфлота.

Стрельбы проходили в рамках межфлотского этапа конкурса подразделений противовоздушной обороны «Ключи от неба», который в этом году пройдет на базе Балтийского флота.

В качестве целей использовались макеты вертолетов и бронетранспортеров, которые были расположены на значительном расстоянии от «Панцирей».

В ходе выполнения боевых стрельб мишени были успешно поражены из скорострельных пушек.

«Панцирь-С1» - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными и надводными целями, а также живой силой противника.