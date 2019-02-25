Новейший корвет «Стойкий» уничтожает «врага»: кадры практических стрельб

В ходе маневров с участием корвета «Стойкий» были проведены боевые стрельбы артиллерии и ракетных комплексов ПВО, а также пуски крылатых ракет комплекса «Уран».

«Стойкий» — корвет с управляемым ракетным оружием Военно-Морского Флота Российской Федерации, четвертый корвет (третий серийный) проекта 20380.

Корабельный комплекс «Уран с противокорабельными ракетами Х-35 в транспортно-пусковых контейнерах на пусковых установках.

Стартовая масса ракеты - 600 килограмм, скорость полета - 0,8 - 0,85 маха. Дальность пуска: 130 для Х-35 и 260 для Х-35У.

Также ракета используется в береговом ракетном комплексе «Бал».