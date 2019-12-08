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Военная полиция РФ провела патрулирования по трем маршрутам в Сирии

Наталья Вальханская
22:00 08.12.2019
Также проведено воздушное патрулирование силами армейской авиации по маршруту Квайрес - Хак-Эль-Сура - Хазима - Хубейтер - Квайрес.
Военная полиция РФ провела патрулирования по трем маршрутам в Сирии
© Фото: Минобороны России

В Сирии усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса - Хамрет-Джинас в провинции Ракка, Аджами - Бозгекли и Аджами - Авшария в провинции Алеппо», - заявил генерал-майор.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес - Хак-Эль-Сура - Хазима - Хубейтер - Квайрес.

На территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 38 обстрелов.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия, Новое Алеппо, Алеппо провинции Алеппо; Санджека, Нахшебба, Эль-Арейм, Мамухия, Кульджок, Ардаш-Даг, Хамрат, Кабух, Айн-Эн-Ашра, Сараф провинции Латакия; Дар-Хардата, Кара-Джурн, Телль-Метвази, Эль-Хуаш провинции Хама; Зайтуна, Тамана, Эс-Салихия, Шарки-Кафер-Дун, Мешерфа, Кефрайя, Аджаз провинции Идлиб», - добавил Боренков.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено четыре гуманитарных акции в населенном пункте Эт-Табия провинции Дейр-Эз-Зор, городах Латакия, Алеппо и Ракка, в ходе которых нуждающимся жителям выдано 3050 продовольственных наборов общим весом 17,85 тонны», - рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 272 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3 799,55 тонны.

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