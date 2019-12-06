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Участнице проекта «Взвод» досрочно дали звание капитана

Лина Давыдова
14:26 06.12.2019
Юлия Постникова заняла третье место среди участников уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицерского состава.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На железнодорожном вокзале Самары военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа сегодня торжественно встретили  капитана Юлию Постникову. Она заняла третье место среди 4,5 тысяч военнослужащих, участвующих в уникальном эксперименте Минобороны России по доподготовке офицерского состава. За хорошие результаты ей досрочно дали звание капитана.

На место в первом экспериментальном отряде, занимающемся по новейшей программе доподготовки, претендовали 4,5 тысячи офицеров из всех военных округов нашей страны. До участия дошли 30 лучших, из низ четыре девушки.

Участники программы выполняли сложнейшие задания по всей России. Вместе с ними находилась и съемочная группа телеканала «Звезда».Отснятый материал объединен в специальный проект под названием «Взвод». Новый выпуск смотрите в это воскресенье, в 09:40, на телеканале «Звезда».

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