В учебном центре Военной полиции ВС РФ прошел ритуал вручения боевого знамени
В соответствии с воинскими ритуалами и традициями боевое знамя начальнику центра вручил начальник Главного управления военной полиции ВС РФ.
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В учебном центре военной полиции Вооруженных Сил России состоялось вручение знамени.
В торжественном мероприятии, прошедшем в Северной Осетии, приняли участие врио начальника Главного управления военной полиции ВС РФ генерал-майор Виталий Кох, врио командующего 58 армии генерал-майор Владимир Омельянович, представители общественных организаций и иностранных делегаций из Китая, Паскистана, Индии, ЮАР, Казахстана и Киргизии.
В соответствии с воинскими ритуалами и традициями боевое знамя начальнику центра вручил начальник Главного управления военной полиции ВС РФ.