Вячеслав Бутусов подарил участникам кругосветки ВМФ свои альбомы

Лидер рок-групп Nautilus Pompilius, «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов подарил экипажу судна «Адмирал Владимирский», а также полярникам станции Беллинсгаузен альбомы со своими песнями и автобиографическую книгу «Архия». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Судно "Адмирал Владимирский" будет длительное время находиться на значительном удалении от родных берегов. Далеко в море всеми любимые песни приобретают особый смыл. Вячеслава Бутусова знает и мое поколение и поколение тех, кто впервые выходит в море. Уверен, что и на станции Беллинсгаузен с радостью примут музыкальный подарок от всеми уважаемого российского музыканта. А экипаж "Адмирала Владимирского" будет слушать его замечательные песни в различных широтах и вспоминать Кронштадт и Санкт-Петербург», - отметил руководитель кругосветной экспедиции капитан 1 ранга Олегу Осипов.

В начале декабря океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» отравилось из Кронштадта в кругосветку. Экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Она продлится до июня 2020 года, к «Адмиралу Владимирскому» на его пути присоединятся еще два судна - «Маршал Геловани» и «Янтарь». Маршрут спланирован так, что 28 января, в день открытия Антарктиды, суда придут к антарктической станции Беллинсгаузен.

Участники кругосветки получат уникальные батиметрические данные, проведут океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду, что позволит существенно пополнить базы климатических данных. Гидрографические работы должны лечь в основу переиздания российской навигационной морской карты.